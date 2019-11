=== *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober Prognose: k.A. zuvor: +2,881 Mrd CHF *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis, Luton *** 09:00 DE/Euro Finance Week (bis 22.11.), u.a. mit Rede von Esma-Chef Maijoor, Frankfurt 09:00 EU/EuGH, Urteil zur Unabhängigkeit des polnischen Obersten Gerichts, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG zum Kapitalmarktausblick 2020, Stuttgart 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei Investorenkonferenz zum G20-Compact with Africa, Berlin 10:30 DE/IW Köln und Gesamtmetall, Vorstellung "Mint- Herbstreport" zur deutschen Fachkräfte-Lücke, Berlin 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, HV, München 11:00 BE/Nato-Generalsekretär Stoltenberg, PK vor dem Treffen der Außenminister, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK anlässlich der Fraktionsvorsitzenden-Konferenz der SPD, Schwerin *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: -9,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 15:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Sifma-Jahrestreffen, Washington 16:00 DE/Bundeskanzleramt, Konferenz zum G20-Compact with Africa, Berlin 21:00 GB/Fernseh-Duell zwischen dem britischen Premier Johnson und Oppositionsführer Corbyn, Salford 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth ===

