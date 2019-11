Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Den Konzern hat heute mitgeteilt, dass Besitzer eines digitalen "boon Planet" Girokontos ab Anfang 2020 Zinsen in Höhe von rund 0,75 Prozent erhalten sollen. Das ist eine Zinsrate, die es bei vergleichbaren Lösungen nicht gibt. Bei den Verkäufen steht 1&1 Drillisch auf dem zweiten Platz. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für den Wert auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.