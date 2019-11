BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat ein Papier zur Blockchain-Technologie veröffentlicht und Unternehmen sowie Verbände zur Debatte eingeladen. Konkret geht es in dem Papier um Anwendungen in den Sektoren Energie und Telekommunikation, wie die Behörde in Bonn mitteilte. An der Anhörung könnten sich aber auch Akteure aus der Post- oder Eisenbahn-Branche beteiligen, die sich mit der digitalen Technologie beschäftigen. Bis zum 15. Januar 2020 nimmt die Regulierungsbehörde Hinweise entgegen.

Eine Blockchain kann Transaktionen zwischen verschiedenen Akteuren sichern und verschlüsseln. Mögliche Anwendungen sind etwa der Stromhandel, die Abrechnung von Ladevorgängen in der Elektromobilität oder die Identifizierung der 15-stelligen IMEI-Nummer beim Diebstahl von Mobiltelefonen. Ungeklärt sind bei der Technologie aus Sicht der Bundesnetzagentur noch zivil- und datenschutzrechtliche Fragen, etwa die Löschung personenbezogener Daten oder das Recht auf "Vergessenwerden".

