Cooper Tire Europe hat heute ein umfangreiches neues Rallye-Reifensortiment auf den Markt gebracht, das bei zahlreichen Anwendungen und Kategorien des Rallye-Sports höchste Leistungen und maximale Zuverlässigkeit bietet.

Das neue Sortiment, das von Cooper Tire Europe entwickelt und hergestellt wird, umfasst die folgenden Produkte für Asphalt, klassischen Asphalt, Kies sowie Matsch und Schnee (M+S): Cooper Discoverer Tarmac DT1, Cooper Discoverer Tarmac DT02, Cooper Rally Classic Tarmac CT01, Cooper Discoverer Gravel DG1, Cooper M+S und Cooper M+S Evo.

Für das aus sechs Reifentypen bestehende Kernsortiment sind 13 verschiedene Größen erhältlich von 13- bis 18-Zoll-Felgen. Der Cooper M+S und der Cooper M+S Evo sind in den Compound-Ausführungen Soft, Medium und Hard erhältlich. Der Discoverer Tarmac DT1, der Discoverer Tarmac DT02, der Rally Classic Tarmac CT01 und der Discoverer Gravel DG1 sind in den Compound-Ausführungen Extra Soft, Soft, Medium und Hard lieferbar.

Paul Coates, General Manager des Unternehmensbereichs Motorsport von Cooper Tire Europe, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Mit der Einführung eines speziellen Rallye-Reifensortiments hat Cooper sein Motorsportangebot um eine neue, wichtige Dimension erweitert. Das Sortiment eignet sich für eine Vielzahl von Nutzern, von der Vereinsebene bis hin zu den höchsten Wettbewerbsklassen. Die Marke Cooper steht für On- und Offroad-Performance; unsere Reifen sind langlebig und bieten Leistung auf höchstem Niveau. Die Einführung eines so breitgefächerten neuen Produktportfolios für den Rallye-Reifenmarkt ist ein klares Signal unseres Engagements für den Motorsport."

Cooper ist der einzige Reifenhersteller für die FIA World Rallycross Championship, die FIA European Rallycross Championship und die Americas Rallycross Championship. Cooper wurde kürzlich zudem als Ausstatter der FIA European Autocross Championship ausgewählt und wird 2020 somit als Sponsor in einer weiteren hochrangigen FIA-Offroad-Kategorie agieren. Cooper hat sich in Rallye-Kreisen einen hervorragenden Ruf erworben und ist seit drei Jahrzehnten Hauptlieferant für mehrere Wald-, Kies-, Eis- und Oldtimer-Rallyes. In jüngster Zeit hat Cooper die North American Rally Championship und die Mobil Rally Chile beliefert.

