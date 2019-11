Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta018/18.11.2019/15:36) - Die micData AG hat am heutigen Tag weitere 42 % der Aktien an der Schweizerischen Diso AG erworben. Der Kaufpreis besteht zum überwiegenden Teil aus neuen Aktien der micData AG. Zudem ist eine Barkomponente vereinbart. Die Anzahl der neuen Aktien beläuft sich auf 840.000, die Barkomponente beträgt EUR 315.000. Damit ist die micData AG nunmehr alleinige Gesellschafterin der Diso AG. Die Diso AG ist als IT Dienstleister auf digitale Arbeitsplätze für die Abteilungen in Großunternehmen spezialisiert, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Flexibilität haben. Der Umsatz der Diso AG wird im Jahr 2019 voraussichtlich über EUR 8,5 Mio. liegen, im laufenden Jahr wird ein Gewinn der Diso AG von mindestens EUR 200.000 erwartet.



Um auch bei dem weiteren ausgewiesenen micData Geschäftsfeld, den Dienstleistungen für sichere digitale Assets, einen ersten Ansatzpunkt zu haben, erwirbt die micData AG zudem alle Anteile an der Chainledger Systems AG zu einem Kaufpreis von EUR 50.000, der ausschließlich in neuen Aktien der micData AG gewährt wird. Die Chainledger Systems AG wird ohne Schulden und laufende Verpflichtungen übernommen. Sie hat mit Partnern bisher nicht umgesetzte Geschäftskonzepte auf dem Gebiet der sogenannten Permissioned Distributed Ledger Technology (Sichere Blockchain) entwickelt.



Entsprechend haben Vorstand und Aufsichtsrat der micData AG am heutigen Tage die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. 890.000 neue Aktien werden unter Ausnutzung eines Teils des Genehmigten Kapitals zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie an die Verkäufer der jeweiligen Anteile ausgegeben.



Die ordentliche Hauptversammlung der micData AG für das Geschäftsjahr 2018, auf der unter anderem die Umfirmierung in Securize IT Solutions AG beschlossen werden soll, findet am morgigen Dienstag, 19.11.2019 in München statt.



