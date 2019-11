Stuttgart (ots) - "Im Versorgungsrecht und in anderen Gesetzen hat sich an verschiedenen Stellen ein Anpassungsbedarf ergeben." So begründet die Landesregierung die Gesetzesänderung, die am vergangenen Donnerstag im Landtag diskutiert wurde. Dr. Rainer Podeswa, stellvertretender Vorsitzender und finanzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, stach dabei jedoch besonders die neue "Mindestversorgung" für Beamte ins Auge. Demnach bekommen Beamte künftig, wenn sie nicht mehr arbeiten können oder keine "Verwendung" mehr für sie besteht, eine sogenannte "Mindestversorgung" von etwa 2000 Euro monatlich. Diese steht ihnen selbst dann zu, wenn sie nur in Teilzeit gearbeitet haben und bereits nach der Mindestanwartschaft von nur fünf Jahren.Gewaltiges grünes GeschmäckleFür Dr. Rainer Podeswa hat dies ein gewaltiges "grünes Geschmäckle": "Gerade von den Grünen wissen wir, dass sie beispielsweise ihre parlamentarischen Mitarbeiter blitzartig nach nur einer Legislatur verbeamten", so Dr. Podeswa. "Wenn diese dann - beispielsweise wegen psychischer Probleme aufgrund des für sie beängstigenden Klimanotstandes - berufsunfähig werden, dann steht ihnen sofort eine Pension von 2000 Euro zu, selbst wenn sie vorher nur in Teilzeit arbeiteten." Statistisch erreicht jeder fünfte Beamte die Regelaltersgrenze nicht.Grün-Schwarz hat 6440 zusätzliche Beamtenstellen geschaffenGemäß Nebenabreden zum Koalitionsvertrag wollten Bündnis 90/Die Grünen und die CDU eigentlich zwischen 2016 und 2021 immerhin 5000 Stellen abbauen! Stattdessen haben sie nun 6440 zusätzliche Stellen geschaffen! Seit der "grünen Machtergreifung" in Baden-Württemberg 2011 wurden sogar 10.860 neue Beamtenstellen geschaffen!Ein Arbeitnehmer müsste dafür 70 Jahre arbeiten!Der AfD-Abgeordnete Podeswa wundert sich, dass die grüne Staatssekretärin des Finanzministeriums während der Plenardebatte zumindest nach seiner zweiten Nachfrage die 2000 Euro Mindestversorgung für Teilzeit-Beamte tatsächlich bestätigte. Zum Vergleich beschreibt er die Situation für normale Arbeitnehmer: "Die Regelaltersrente bekommt, wer fünf Jahre eingezahlt hat und mindestens 65 bis 67 Jahre alt ist. Sie lag 2018 bei durchschnittlich 638 Euro. Die Durchschnittsrente lag 2018 bei 906 Euro." Demnach müsste ein Arbeitnehmer etwa 70 Jahre ununterbrochen arbeiten, um Rentenansprüche in Höhe der Mindestversorgung für Beamte zu erwirtschaften.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/4443220