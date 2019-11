Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen des Handelskonzerns von 115 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Unternehmen setze seine beschlossenen Strategie-Ziele konsequent um und ernte nun die Früchte der Anstrengungen der vergangenen Jahre, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs hänge vor allem vom weiteren Erfolg des kanalübergreifenden Vertriebsmodells ab./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 03:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

