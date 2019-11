Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG nach endgültigen Neunmonatszahlen von 16,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf sei der Stahlkonzern in Zeiten gegenläufiger Stahl- und Rohstoffpreise und gedämpfter Nachfrage mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert worden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neu aufgelegte Optimierungsprogramm von Salzgitter solle nun aber weitere Verbesserungen bringen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 15:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 15:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-11-18/16:44

ISIN: DE0006202005