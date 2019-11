Die Aktien von RWE haben am Montag in einem schwachen Marktumfeld einen Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag legten sie an der Dax -Spitze zuletzt um 3 Prozent auf 26,48 Euro zu. Durch den Kurssprung schafften es die Papiere zurück über die 100-Tage-Durchschnittslinie, die bei Investoren gerne als Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend angesehen wird.

Defensivere Branchen, die zuletzt bei Anlegern auf dem Wunschzettel weit unten standen und zu denen die Versorger zählen, waren dieses Mal im Rotationsprinzip unter den Anlegern favorisiert worden. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Utilities tauchte zu Wochenbeginn in der europäischen Sektorwertung nach der Immobilienbranche an zweiter Stelle auf. Papiere von Eon folgten dem aber nicht mit einem knappen Abschlag von 0,1 Prozent./tih/he

ISIN DE0007037129

AXC0239 2019-11-18/16:52