Wien (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für das Produzierende Gewerbe in China präsentierten sich zuletzt mit widersprüchlichen Signalen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Sie seien schwächer ausgefallen als erwartet, könnten aber insgesamt dennoch auf eine leichte Belebung in den kommenden Monaten hindeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...