Zudem fordert die DIN 18015-2 [1] für die Mindestausstattung elektrischer Anlagen in Einfamilienhäusern, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) den Stromkreisen so zuzuordnen, dass das Abschalten eines RCD nicht zum Ausfall aller Stromkreise führt. Aus den Anforderungen an die Mindestausstattung leitet sich ab, dass in Wohngebäuden immer mehrere RCD verbaut werden. Darüber hinaus fordert die DIN VDE 0100-410 in ihrer aktuellen Fassung vom Oktober 2018, dass in Wohnungen nun auch Beleuchtungsstromkreise mit RCD auszurüsten sind (siehe dazu Fachbeitrag »Schutz gegen elektrischen Schlag in Niederspannungsanlagen« in »de« 21.2018).

Die Herausforderung besteht nun darin, die zahlreichen Neutralleiteranschlüsse im Installationsverteiler hinter den RCD sowie die Potentialverteilung für die umfangreiche Sensorik und Aktorik in der Gebäudesteuerung möglichst platz- und zeitsparend umzusetzen. Ähnliches gilt auch für die Schutzleiter der Gebäudeinstallation.

Reihenklemmen in Wohngebäuden?

Reihenklemmen-Systeme bieten durchaus einige Vorteile:

Bedarfsgerecht modular aneinander reihbar

Übersichtliche und platzsparende Verdrahtung von Drei- und Fünf-Leiter-Anwendungen durch Verwendung von Dreistock-Installationsklemmen

Exakte Beschriftung jedes einzelnen Anschlusspunktes

Neutralleiterbrückung per N-Sammelschiene

Kontaktierung der Neutralleiter per N-Trennklemmen

Phasenbrückung per Standard-Steckbrücken

Schutzleiterbrückung über die Tragschiene

Einfaches Nachrüsten

Diese Vorteile kommen vor allem in Installationen zum Tragen, die der DIN VDE 0100-718 [2] unterliegen - also Gewerbebauten und öffentliche Gebäude. Hier schreiben Planer oder Betreiber in aller Regel Reihenklemmen für die Installation vor. In Wohngebäuden jedoch finden sich Installationen mit Reihenklemmen aus Platz- und Kostengründen nicht so häufig. ...

