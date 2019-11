Cree wird damit seinen Kundenstamm erweitern und Siliziumkarbit an Hochleistungsanwendungen in Stromnetzen, Zug- und Antriebs- sowie E-Mobilitätsbranche liefern

Der Markteintritt von ABBs Stromnetzgeschäft in den wachstumsstarken Elektromobilitätssektor wird beschleunigt.

Cree, Inc. (NASDAQ: CREE), Weltmarktführer für Siliziumkarbidtechnologie und ABBs Versorgungsnetzgeschäft verkündeten eine Partnerschaft, mit der sie die Einführung von Siliziumkarbid in den schnell wachsenden Hochleistungshalbleitermarkt gemeinsam erweitern. Die Vereinbarung umfasst die Verwendung von siliziumkarbidbasierten Halbleitern von Cree Wolfspeed in ABBs umfangreichem Produktportfolio. Damit erweitert Cree seinen Kundenstamm, während ABB seinen Markteintritt in den schnell wachsenden Elektromobilitätssektor beschleunigt.

Crees Produkte kommen als Teil von ABBs Produktportfolio an Leistungshalbleitern zum Tragen, darunter Versorgungsnetze, Zug und Antrieb, Industrie- und E-Mobilitätssektor. Crees marktführende Siliziumkarbidgeräte werden in ABBs Antriebsmodule eingebaut.

"Cree sieht sich als Wegbereiter bei dem Übergang des weltweiten Halbleitermarkts in energieffizientere, leistungsstärkere Lösungen auf Siliziumkarbidbasis. ABB blickt auf eine lange Tradition als Weltmarktführer industrieller elektrifizierter Lösungen zurück, daher wird uns eine Ausweitung der Arbeit mit ihnen helfen, den Einsatz transformativer und umweltfreundlicher Alternativen in den Energie- und Automotivsektoren zu erhöhen", sagte Gregg Lowe, CEO von Cree. "Diese Partnerschaft führt Siliziumkarbit von Wolfspeed in neue Märkte wie Versorgungsnetze und Hochgeschwindigkeitszüge zur stetigen Weiterentwicklung der Strom-, Antriebs-, Industrie- und Elektromobilitätssektoren ein."

"Die Partnerschaft mit Cree unterstützt ABBs Strategie bei der Entwicklung energieeffizienter Siliziumkarbidhalbleiter in den Automobil- und Industriesektoren", sagte Rainer Käsmaier, Geschäftsführer des Bereichs Halbleiter bei ABBs Versorgungsnetzgeschäft. "Sie unterstreicht ABBs Bestreben um stetige Weiterentwicklung technologischer Innovationen für eine künftige smartere und grünere Gesellschaft."

Im Vergleich mit einem Halbleiter auf Silikonbasis verringert ein siliziumkarbidbasierter Halbleiter Schaltverluste signifikant und ermöglicht wesentlich höhere Schaltfrequenzen. Das bedeutet, dass Energie mit einer Effizienz von über 99 Prozent umgewandelt werden kann, was den Energieverlust deutlich senkt und damit eine große Rolle bei der Verringerung von Kohlenstoffdioxidemissionen spielt.

Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht den künftigen Einsatz von Siliziumkarbidmodulen in Antriebsumrichtern in Zügen, HVDC für Stromübertragungen und -verteilungen, Solar- und Windkraftumrichtern, Stromspeichern und Transformatoren. Für den Elektromobilitätsmarkt bedeutet dies längere Fahrtstrecken und schnellere Aufladezeiten mit einem Akku gleicher Größe.

Über Cree, Inc.

Cree ist ein Innovator von Wolfspeed-Leistungs- und Hochfrequenz (HF)-Halbleitern und Beleuchtungsklasse-LEDs. Das Wolfspeed-Produktportfolio von Cree umfasst Siliziumkarbidmaterialien, Leistungsschaltgeräte und HF-Geräte für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Schnellladung, Wechselrichter, Stromversorgungen, Telekommunikation sowie Militär und Luft- und Raumfahrt. Das LED-Produktportfolio von Cree umfasst blaue und grüne LED-Chips, LEDs mit hoher Helligkeit und Beleuchtungsklasse-Power-LEDs für Innen- und Außenbeleuchtung, Videodisplays, Transport- und Spezialbeleuchtungsanwendungen.

Weitere Produkt- und Unternehmensinformationen finden Sie unter www.cree.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von Cree erzielten Ergebnisse wesentlich von den angegebenen abweichen. Diese tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich abweichen, einschließlich der Fähigkeit der Beteiligten, die endgültigen Vereinbarungen über die Entwicklung und Lieferung künftiger Produkte auszuhandeln, des Risikos, dass Cree nicht in der Lage sein könnte, diese Produkte mit hinreichend niedrigen Kosten herzustellen, um sie zu wettbewerbsfähigen Preisen oder mit akzeptablen Margen anzubieten; des Risikos, dass Cree Verzögerungen oder andere Schwierigkeiten bei der Produktionssteigerung seiner Kapazitäten zur Lieferung dieser Produkte haben kann; Kundenakzeptanz dieser neuen Produkte, die rasante Entwicklung neuer Technologien und konkurrierender Produkte, die die Nachfrage beeinträchtigen oder die Produkte von Cree überflüssig machen können, und andere Faktoren, die in den von Cree bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des Berichts auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2019 endende Jahr und nachfolgender Einreichungen, erläutert werden.

Cree und Wolfspeed sind eingetragene Marken von Cree, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

