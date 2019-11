Mainz (ots) - Die Malerei ist lebendiger denn je. Das beweist die Ausstellung "JETZT! Junge Malerei in Deutschland", die in der neuen Ausgabe der "Digitalen Kunsthalle" von ZDFkultur unter https://digitalekunsthalle.zdf.de zu sehen ist. Sie bildet eine konzentrierte Zusammenfassung der gleichnamigen Ausstellungen, die im September 2019 von drei großen Museen parallel eröffnet wurden: dem Kunstmuseum Bonn, dem Museum Wiesbaden und den Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser. Rund 50 junge Künstlerinnen und Künstler sind an dem Großprojekt beteiligt, das einen Überblick über den aktuellen Stand der Malerei in Deutschland verschafft. Die "Digitale Kunsthalle" stellt die Malerinnen und Maler mit jeweils einem Werk vor.Erweitert wird die virtuelle Ausstellung bei ZDFkultur um kurze, pointierte Interviews, in denen einige der Kunstschaffenden Einblicke in ihre Arbeit und ihr Verständnis von Malerei geben. Damit bietet auch die neue Ausgabe der "Digitalen Kunsthalle" eine attraktive Möglichkeit, ortsunabhängig und zu jeder Zeit Kunst zu erleben, spannende Hintergrundinformationen zu erhalten und sich inspirieren zu lassen.Die Ausstellung "JETZT! Junge Malerei in Deutschland" in der "Digitalen Kunsthalle" ist in Kooperation mit den beteiligten Museen entstanden. Sie zeigt Werke von: Mona Ardeleanu, Paula Baader, Lydia Balke, Cornelia Baltes, Jagoda Bednarsky, Viola Bittl, Peppi Bottrop, Andreas Breunig, Paul Czerlitzki, Benjamin Dittrich, Jens Einhorn, Jenny Forster, Pius Fox, Max Frintrop, Sabrina Fritsch, Ina Gerken, Fabian Ginsberg, Gregor Gleiwitz, Lukas Glinkowski, Sebastian Gögel, Henriette Grahnert, Dana Greiner, Vivian Greven, Toulu Hassani, Sabrina Haunsperg, Franziska Holstein, Aneta Kajzer, Sumi Kim, Maximilian Kirmse, Li-Wen Kuo, David Lehmann, Benedikt Leonhardt, Florian Meisenberg, Monika Michalko, Hannes Michanek, Simon Modersohn, Bastian Muhr, Anna Nero, Moritz Neuhoff, Vera Palme, Alexander Pröpster, Franziska Reinbothe, Daniel Rossi, Markus Saile, Moritz Schleime, Jana Schröder, Daniel Schubert, Kristina Schuldt, Alicia Viebrock, Stefan Vogel, Jonas Weichsel, Tristan Wilczek.Die "Digitale Kunsthalle" ist Teil des digitalen Kulturraums ZDFkultur, mit dem das ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Literatur, Musik und Kunst - mit interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4443335