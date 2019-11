Tiktok übertrifft derzeit so ziemlich alles, was die Social-Media-Welt an Erfahrungswerten hat. Jetzt setzt die Videoschnipsel-App auch noch auf Social Commerce. Die Kurzvideo-App Tiktok soll jetzt 1,5 Milliarden Mal heruntergeladen worden sein. Das zumindest berichtet die Analyseseite Sensor Tower. Sie ist damit eine der beliebtesten Apps sowohl bei Android als auch bei iOS. Schon im vergangenen Jahr war sie die vierthäufigst heruntergeladene Nicht-Gaming-App und erreichte 614 Millionen Downloads. Dass die Werbewirtschaft auch in Deutschland das ...

