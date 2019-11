Auf dem Capital Market Day von Norilsk Nickel (US55315J1025) in London gab das Unternehmen heute unter anderem seine mittelfristigen Produktionspläne bekannt.Norilsk Nickel konzentriert sich auf die Erforschung, Gewinnung, Raffination von Erzen und nichtmetallischen Mineralien sowie dem Verkauf von aus Erzen hergestellten Grund- und Edelmetallen. Die Zu den Segmenten des Unternehmens gehören die GMK-Gruppe, die Bergbau- und Metallurgie-Aktivitäten, Transportdienstleistungen, Energie, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen auf der Taimyr-Halbinsel im nördlichen Teil der Region Krasnojarsk einschließt. Die KGMK-Gruppe umfasst hingegen die Bergbau- und Metallurgieaktivitäten, Energie, Explorationsaktivitäten auf der Kola-Halbinsel im Nordwesten Russlands. Norilsk Nickel Harjavalta, deckt die Raffinerieaktivitäten in Finnland ab. Hinzu kommen weitere metallurgische Betriebe und Explorationstätigkeiten in Russland und im Ausland.

