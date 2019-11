Schwertberg (ots) - Im Produkt Frischer Dinkel-Mürbteig 400g wurden bei einer Analyse mikrobiologische Verunreinigungen entdeckt. In der Probe wurden Verotoxin bildende Escherichia coli (VTEC) nachgewiesen.Wir empfehlen von jeglichem Verzehr des betroffenen Produktes abzusehen.Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, wird im Sinne der Lebensmittelsicherheit und des konsequenten Verbraucherschutzes, das unten angeführte Produkt öffentlich zurückgerufen:Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig 400g, MHD 31.12.2019BETROFFENE HANDELSKETTEN in AT:- Rewe Österreich (Merkur)- Grissemann GmbH- Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH (Nah & Frisch)- Metro Cash & Carry Österreich GmbH- Pfeiffer Logistik GmbH (Unimarkt, Nah & Frisch)- Spar Österr.Warenhandels AG- Transgourmet Österreich GmbH- Pro-KauflandBETROFFENE HANDELSKETTEN in DE:- Bünting GmbH & Co. KG- Kaufland Dienstleistung GmbH&Co.KG- Globus Logistik GmbH&Co.KG- Karstadt Feinkost GmbH & Co. KGDer Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig kann von den Konsumenten in allen Filialen der oben genannten Handelsketten zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.Andere Produkte der Marke Tante Fanny sind vom Rückruf nicht betroffen.Tante Fanny GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen öffentlichen Rückruf des Produkts. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.Kontakt:Tante Fanny Frischteig GmbHParkstraße 24, 4311 SchwertbergGerhard Hinterkörnerg.hinterkoerner@tantefanny.at+43 7262 62 686 25 oder +43 664 423 11 93Original-Content von: Tante Fanny Frischteig GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138701/4443362