Estée Lauder Companies erwirbt die in Korea ansässige Have Be Co. Ltd., das Unternehmen hinter Dr. Jart+ und Do The Right Thing.

Die Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile unterzeichnet, die sie als Eigentümerin der Have Be Co. Ltd., dem in Seoul ansässigen, globalen Hautpflegeunternehmen hinter Dr. Jart+ und de Männerpflegemarke Do The Right Thing bislang noch nicht besitzt. Die Transaktion soll im Dezember 2019 abgeschlossen sein. Er folgt dem Einstieg in eine Minderheitsbeteiligung an Have Be Co. Ltd. im Dezember 2015 gemäß einer damals geschlossenen Vereinbarung. Als eine der am schnellsten wachsenden Hautpflegemarken weltweit wird Dr. Jart+ voraussichtlich dazu beitragen, die Führungsposition von Estée Lauder Companies in der Hautpflege weiter zu stärken und die Kundenreichweite des Unternehmens im Asien-Pazifik-Raum, Nordamerika, Großbritannien sowie im Reiseeinzelhandel zu vergrößern. Für das Unternehmen ist es die erste Akquisition einer in Asien ansässigen Schönheitsmarke.

Seit Dezember 2015, als das Unternehmen erstmals in Have Be Co. Ltd. investierte, erzielte Dr. Jart+ ein deutliches Wachstum und wird im Kalenderjahr 2019 voraussichtlich einen Nettoumsatz von über 500 Mio. US-Dollar verbuchen. Das Gesamtunternehmen von Have Be hat einen Wert von rund 1,7 Mrd. US-Dollar. Die Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies hat zugestimmt, die verbleibenden zwei Drittel von Have Be Co. Ltd. abzüglich der erworbenen Zahlungsmittel und vorbehaltlich einiger Wertberichtigungen nach dem Abschluss zu erwerben. Das Unternehmen plant die Finanzierung dieser Transaktion über Fremdkapital. Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. Im Zusammenhang mit dem Abschluss erwartet das Unternehmen einen nicht zahlungswirksamen Gewinn aus seiner Erstinvestition in Have Be Co. Ltd.

Dr. Jart+ wurde 2005 vom CEO ChinWook Lee in Seoul (Südkorea) gegründet und ist eine wachstumsstarke, globale Hautpflegemarke, die von richtungweisenden Innovationen getragen wird und eine Vielzahl an leistungsstarken Hautpflegemittel anbietet. Mit einer einzigartigen Kombination aus dermatologischer Forschung und Kunst spricht Dr. Jart+ ganz im Sinne des Markennamens, der von "Doctor Joins Art" inspiriert ist ein breites Spektrum von Verbrauchern an und erfreut sich unter Millennials in Asien und den USA großer Beliebtheit. Die Marke ist bekannt für ihre hochwertigen, trendigen Hautpflegekollektionen wie Cicapair und Ceramidin, und hat sich mit ihrer überragenden, schnell voranschreitenden Innovationspipeline und agilen Markteinführung einen Namen gemacht. Die Marke wird über mehrere Spezialkanäle, den Reiseeinzelhandel, unabhängige Geschäfte, hochwertige Kaufhäuser und E-Commerce-Sites in mehr als 35 Ländern weltweit vertrieben und bietet eine breite Palette hochwertiger Feuchtigkeitscremes, Masken, Reinigungsmittel und Seren, die aufgrund ihrer innovativen, bahnbrechenden Formulierungen hochgefragt sind.

"Wir haben in den letzten vier Jahren eine unglaubliche und langfristige Partnerschaft mit ChinWook Lee und seinem hervorragenden Team aufgebaut. Wir freuen uns sehr, diese schnell wachsende und weltweit beliebte Marke offiziell in unser Portfolio aufzunehmen", so Fabrizio Freda, Präsident und CEO der Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc. "Dr. Jart+ hat zum ersten Mal eine in Asien ansässige Schönheitsmarke erworben und sich darauf konzentriert, hochwertige Hautpflegeprodukte zu entwickeln, die dermatologische Forschung, hohe Innovationsfähigkeit und künstlerischen Ausdruck miteinander verbinden. Dies macht Dr. Jart+ zu einer großartigen strategischen Ergänzung unseres vielfältigen Portfolios an renommierten Schönheitsmarken. Wir freuen uns auf weiteres globales Wachstum in den kommenden Jahren."

"Estée Lauder Companies sind das ideale Zuhause für unsere Marken", kommentiert Lee, Gründer und CEO bei Have Be Co. Ltd. "Seit Beginn unserer Partnerschaft vor vier Jahren teilt das Unternehmen unser Ziel, Verbrauchern rund um den Globus die allerbesten Hautpflege- und Schönheitsprodukte anzubieten. Wir freuen uns über die Chance, diese Partnerschaft zur kontinuierlichen Erneuerung und Wachstumsförderung unserer Marken fortzusetzen."

"Der Unternehmergeist und die Kreativität von Dr. Jart+ passen perfekt zu Estée Lauder Companies", so William P. Lauder, Executive Chairman bei Estée Lauder Companies Inc. "Da die Verbraucher immer stärker auf Hautpflege achten und das Segment sein rasantes globales Wachstum fortsetzt, ist der Einfluss innovativer, forschungsorientierter Marken wie Dr. Jart+ nicht zu leugnen. Wir freuen uns, ChinWook Lee und sein gesamtes Team bei uns begrüßen zu dürfen."

Jane Hertzmark Hudis, Präsidentin der Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc., wird Dr. Jart+ in das Portfolio der von ihr betreuten Marken aufnehmen.

Bei dieser Transaktion fungierte Perella Weinberg Partners LP als Finanzberater von The Estée Lauder Companies Inc., während Lowenstein Sandler LLP und Kim Chang als Rechtsberater auftraten. Have Be Co. Ltd. erhielt Finanzberatung von Michel Dyens Co. und Rechtsbeistand von Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP und Bae, Kim Lee LLC.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der in den zitierten Kommentaren sowie im Hinblick auf den erwarteten Abschluss, die Erwartungen für die erworbene Marke und die Vorteile der Akquisition, beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen des endgültigen Kaufvertrags zu erfüllen, die aktuellen wirtschaftlichen und sonstigen Bedingungen auf dem globalen Markt sowie das Verhalten von Einzelhandelsunternehmen, Lieferanten und Verbrauchern, der Wettbewerb, die Fähigkeit des Unternehmens, das erworbene Geschäft erfolgreich zu integrieren und/oder seinen langfristigen strategischen Plan umzusetzen, sowie die im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2019 endende Geschäftsjahr genannten Faktoren.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA und Too Faced.

