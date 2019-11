Der Vermögensverwalter DWS dürfte nach Einschätzung von Morgan Stanley von der zunehmenden Risikofreude der Anleger profitieren. Deswegen hob Analyst Bruce Hamilton die Aktie der Deutsche-Bank-Tochter von "Equal-weight" auf "Overweight" und das Kursziel von 31 auf 35,50 Euro. Damit traut der Analyst den Papieren gemessen am aktuellen Kurs einen Zuwachs von etwa 14 Prozent zu.

Der Experte sah die Stärke von DWS in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie im Vergleich zu anderen europäischen Vermögensverwaltern vor allem im Kunden- und Anlagenmix. Die Konzentration auf europäische Anleger, das diversifizierte Geschäftsmodell und das Potential für weitere Kostensenkungen könnten zu einem Anstieg der Profitabilität führen. Hamilton erhöhte die organische Wachstumsprognose daher auf 3 Prozent und geht von einer Ergebnissteigerung von 2 bis 4 Prozent aus.

Die Branchendaten der Studie zeigten eine erfreuliche Belebung des Marktumfelds. Während in den ersten neun Monaten des Jahres Mittelabflüsse von 98 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen gewesen seien, deuteten die Daten nun auf einen Zufluss von 3,4 Milliarden US-Dollar in den vergangenen drei Wochen hin.

Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten. Analysierendes Institut Morgan Stanley./hoshs/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

