Die US-Regierung gewährt Huawei und seinen Handelspartnern eine weitere Verlängerung. Die neue Ausnahmeregelung endet am 16. Februar 2020. Nutzer von Huawei-Smartphones müssen sich weitere drei Monate nicht um Updates des Android-Systems und Zugang zu Apps sorgen. Die US-Regierung verlängerte die Ausnahmeerlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem chinesischen Smartphone-Anbieter und Netzwerk-Ausrüster um weitere 90 Tage, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Huawei erhält weitere 90 Tage Zuletzt hatte die ...

