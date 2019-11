MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Emission von 2029 fälligen, ungesicherten Senior Notes im Gesamtwert von 250 Mio. US-Dollar (die "Anleihen") im Rahmen einer Privatplatzierung plant, die von den Registrierungsanforderungen des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung ("Securities Act") ausgenommen ist. Die Anleihen stellen eine weitere Emission der 2029 fälligen 4,000%-Senior Notes im Gesamtwert von 500 Mio. US-Dollar dar, die am 7. November 2019 emittiert wurden; sie sind mit diesen vollständig fungibel und gleichrangig und bilden mit diesen eine einheitliche Serie. Das geplante Emissionsangebot unterliegt den Marktgegebenheiten und sonstigen Bedingungen. Bei erfolgreicher Platzierung des Angebots beabsichtigt MSCI, die aus dem Angebot erzielten Nettoerlöse zusammen mit den verfügbaren Barbeständen für die teilweise Rückzahlung seiner 2024 fälligen 5,250%-Senior Notes einzusetzen, deren Betrag dem Gesamtausgabebetrag des Angebots entspricht, von denen derzeit ein Gesamtkapitalbetrag in Höhe von 800 Mio. US-Dollar aussteht. Bei den Anleihen handelt es sich um unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von MSCI; sie werden von MSCI sowie von einigen seiner inländischen Tochtergesellschaften abgesichert.

Die Anleihen werden nur (i) qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und nur (ii) gewissen Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß der Verordnung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderer US-bundesstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher innerhalb der USA nicht ohne Registrierung oder anwendbare Freistellung von den Registrierungsanforderungen des Security Acts und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar; sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in Ländern bzw. Staaten dar, in denen dieses Angebot, diese Aufforderung oder dieser Verkauf rechtswidrig wäre.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten künftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Ausdrücke oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, weil diese mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind, die sich in manchen Fällen unserer Kontrolle entziehen und unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich beeinflussen könnten.

Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich beeinflussen könnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt 10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe, Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

