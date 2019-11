Die von Janssen geförderte Initiative "Moving Fourth" bildet eine Expertengruppe, bestehend aus Medizinern und Patientenvertretern, um eine gute gesundheitsbezogene Lebensqualität für über 90 Prozent der HIV-Betroffenen - der "Fourth 90" sicherzustellen

Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson geben die Veröffentlichung des ersten Konsens-White-Papers von einer renommierten Expertengruppe bekannt. Die Experten haben sich im Rahmen der Initiative "Moving Fourth" zusammengeschlossen. Diese Initiative befasst sich mit HIV-bedingten Gesundheitsproblemen, wie beispielsweise mit der Krankheit einhergehende geistige und physische Komorbiditäten, psychische Gesundheitsprobleme, finanzielle Belastungen und potenzielle mit HIV einhergehende Stigmata. Ins Leben gerufen wurde die Initiative auf der 17.Europäischen AIDS-Konferenz, die vom 6. bis 9. November 2019 in Basel stattfand.

Die in den AIDS Reviews1 zusammengefassten Empfehlungen des White Papers stellen einen neuen HIV-Versorgungsrahmen in den Mittelpunkt: Health Goals for Me. Diese Empfehlungen wurden mit dem Ziel entwickelt, ein ganzheitliches und individuelles, langfristiges Behandlungskonzept zu fördern, das weit über die Feststellung der Virenbelastung und CD4-Zählung hinausgeht und eine Bewertung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ermöglicht. Um eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften und HIV-Patienten sowie eine gemeinsame Zielsetzung in der Behandlung zu fördern, die über die Virensuppression hinausgeht, ist das Rahmenwerk als kontinuierlicher Zyklus aus "Fragen und Messen", "Feedback und Diskussion" und "Intervention" strukturiert.

"Dies ist ein entscheidender Moment in der Bekämpfung von HIV", so Dr. Giovanni Guaraldi*, Vorsitzender des Moving Fourth Expert Committee und Associate Professor of Infectious Disease und Head of the Modena HIV Metabolic Clinic (MHMC), Italien, bei der Präsentation der ersten Publikation der Gruppe. "Bahnbrechende Forschungen haben dazu geführt, dass die Krankheit mittlerweile als chronisch angesehen wird. Dies bringt jedoch neue Herausforderungen im Hinblick auf die langfristige Gesundheitsperspektive mit sich, da eine wachsende Zahl der Betroffenen über die reine Virensuppression hinaus eine Verbesserung ihrer Lebensqualität anstrebt. "Health Goals for Me" sollte in Zukunft zu einem wesentlichen Bestandteil der HIV-Behandlung werden."

Diese Ausrichtung der internationalen Experten ebnet den Weg für den Erfolg von "Fourth 90", das auf den Zielen 90-90-90 des Programms der Vereinten Nationen zur Behandlung von HIV/AIDS (UNAIDS) basiert.2 Mit der Initiative Health Goals for Me will das Moving Fourth Expert Committee einen individualisierten, langfristigen Behandlungsansatz in den Mittelpunkt rücken, der die Grundlage für fortgesetzte Bestrebungen bei der Entwicklung praktischer Werkzeuge bildet, um die Lebensqualität von HIV-Patienten zu verbessern.

Das UNAIDS schlug den ehrgeizigen 90-90-90-Behandlungsplan im Jahr 2014 vor, um die AIDS-Epidemie zu beenden: Diagnose von 90 aller HIV-positiven Personen, Versorgung von 90 der Personen mit HIV-Diagnose mit einer antiretroviralen Therapie (ART) und erfolgreiche Virensuppression bei 90 der behandelten Patienten bis 2020. Diese Ziele decken jedoch nicht die anderen durch HIV bedingten Gesundheitsprobleme der Menschen mit HIV ab.

Mario Cascio*, ehemaliger Vorsitzender der European AIDS Treatment Group (EATG), Italien, der mit HIV lebt und Mitglied des Expertenkomittees ist, erklärte: "Die Behandlungsrichtlinien und -strategien für HIV sind seit der Beurteilung der Krankheit als tödliches Leiden praktisch unverändert. Obwohl HIV als chronische Erkrankung gilt, leiden viele Patienten unter den alltäglichen Auswirkungen dieser Krankheit, wie beispielsweise fortgesetzte Stigmatisierung, Diskriminierung und gesundheitliche Probleme, wie sie nach langjährigem Leben mit HIV auftreten. Dieser internationale Konsens stellt einen ersten wichtigen Schritt in der Verbesserung der Behandlung über die Virenbelastung hinaus dar und soll letztendlich zur Verbesserung der Lebensqualität der mit HIV infizierten Menschen führen."

"Der Lenkungsausschuss von Moving Fourth wurde einberufen, um ein Konzept zu entwickeln, mit dem "Fourth 90" erreicht werden kann", kommentierte Allitia diBernardo,Europe, Middle East and Africa Infectious Diseases and Vaccines Therapeutic Area Lead Janssen-Cilag International NV. "Letztendlich verfolgt diese Initiative das Ziel, klare, detaillierte Richtlinien und Werkzeuge zu liefern, die einen ganzheitlichen, individualisierten, langfristigen Behandlungsansatz für HIV-Patienten schaffen, der über die Ermittlung der Virenbelastung und CD4-Zählung hinausgeht. Janssen ist sich bewusst, dass HIV trotz der erzielten Fortschritte weiterhin eine der größten globalen Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit darstellt. Wir haben erst gewonnen, wenn wir HIV besiegt haben."

Die Mitglieder des Moving-Fourth-Lenkungsausschusses sind:

Dr. Giovanni GUARALDI (Vorsitzender), Associate Professor of Infectious Disease and Head of the Modena HIV Metabolic Clinic (MHMC), Italien

Dr. Joop ARENDS, Internist, Associate Professor of Infectious Disease and Infectious Diseases Physician, Department of Internal Medicine and Infectious Diseases, University Medical Centre Utrecht, Niederlande

Dr. Thomas BUHK, Internist, Infektiologe, Centers for Infectious Diseases in Hamburg (ICH-Hamburg), Deutschland

Mario CASCIO, ehemaliger Vorsitzender, European AIDS Treatment Group (EATG), Italien

Dr. Adrian CURRAN, Internist, Spezialist für Infektionskrankheiten, Department of Infectious Diseases, Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spanien

Dr. Eugenio TEOFILO, Internist, Department of Internal Medicine at Hospital Dos Capuchos, Lissabon, Portugal

Dr. Guido VAN DEN BERK, Internist, Spezialist für Infektionskrankheiten, Department of Internal Medicine, OLVG, City Hospital of Greater Amsterdam, Niederlande

Christian VERGER, Chair of the Grand Est region, Vorstandsmitglied, AIDES-France, Frankreich

*Beteiligte Sprecher erhielten keinen finanziellen Ausgleich für Pressearbeit. Dr. Giovanni Guaraldi meldet den Erhalt persönlicher Honorare von Janssen.

Das White Paper wurde von Janssen-Cilag International NV, einem Unternehmen der Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson, gesponsert. Alle Autoren erhielten eine Vergütung für die Abfassung ihrer Artikel, und das Honorar für einen medizinischen Autor wurde von Janssen getragen. Die hier dargelegten Ansichten sind jedoch die Meinungen der Autoren und geben nicht die Meinungen von Janssen wieder.

November 2019

