Wie die aktuelle Berichtssaison der Edelmetallaktien zeigt, ist ein nicht unbedeutender Teil von ihnen operativ wieder deutlich profitabler geworden. Und auch nachgebende Notierungen von Gold und Silber können zunehmend durch Effizienzgewinne abgefedert werden. Es ist deshalb erwähnenswert, dass die Indizes der Edelmetallaktien derzeit nicht so stark korrigiert haben wie bei früheren Rückgängen bei den Edelmetallen.Minenaktien als Hebel auf EdelmetalleUnd auch wenn die Konsolidierung noch anhält, so zeigt sich doch nicht nur eine zunehmende relative Stärke einzelner Minenaktien gegenüber ihrem Index, sondern auch des Index gegenüber einzelnen Edelmetallen. Als Beispiel für die voranschreitende Bodenbildung für den NYSE Arca Gold Miners Index kann der VanEck Vector Gold Miners ETF (IE00BQQP9F84) gelten. Dieser ETF zielt darauf, den NYSE Arca Gold Miners Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index beinhaltet dabei öffentlich gehandelte Aktien von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen weltweit, die vorwiegend im Abbau von Golderzen tätig sind. Der NYSE Arca Gold Miners Index hatte den Aufschwung der Edelmetalle ab Ende Mai 2019 eindrucksvoll nachgezeichnet: Während Gold bis zu seinem Zyklushoch am 04.09.2019 rund 21 % zulegte, stieg der NYSE Arca Gold Miners Index parallel um 50 %!

