Bielefeld (ots) - Es gibt nicht wenige Menschen in Ostwestfalen-Lippe, die begründete Zweifel daran hegten, dass der endgültige Lückenschluss der Autobahn 33 jemals Realität würde. Insofern ist der 18. November 2019 ein durchaus historischer Tag für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur der Region. Allen, die an der Planung und dem Bau der Trasse, aber auch am kritischen Diskurs teilgenommen haben, der dieses Verkehrsprojekt neben der A 30 bei Bad Oeynhausen zum zähesten Bauvorhaben gemacht haben, das OWL jemals gesehen hat, gebührt Respekt und Anerkennung. Denn der jetzt hinter uns liegende Prozess ist ein Beleg dafür, dass Bürgerbeteiligung bei der Realisierung solcher Infrastrukturprojekte kein Fremdwort ist und sein darf. Denn sie bringt Fakten zutage, die man nicht einfach mit einem Federstrich vom Tisch wischen darf. Während Vertreter der Wirtschaft zu recht darauf verwiesen, dass ein Industrieland wie Deutschland die Kraft haben muss, solche Investitionsmaßnahmen im Interesse des Erhalts der Arbeitsplätze und der florierenden Unternehmen der Region auch in einem vertretbaren Zeitraum realisieren zu können, trieb Naturschützer der Gedanke um, dass hier in einen hoch schützenswerten Naturraum unwiederbringlich eingegriffen wird - mit Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt, die noch nicht in ihrer endgültigen Konsequenz abschätzbar sind. Die von der Trasse unmittelbar betroffenen Bürger trieb unter anderem die Frage um, wann Ortsdurchfahrten wie in der Stadt Halle endlich von dem mörderhaften Verkehr entlastet werden würden. Andere wiederum bangten um den Fortbestand, den Wert oder die Ruhe im unmittelbaren Umfeld ihrer Immobilie, nicht wenige verloren den Kampf mit den Behörden. So wurden Tausende Einwendungen beim Planungsprozess abgearbeitet, rund 40 Trassen diskutiert und wieder verworfen, bis die nun realisierte Variante vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig letztlich als rechtmäßig durchgewunken wurde. Ein Schlusspunkt für die A 33, der richtig und wichtig ist. Doch damit fällt zugleich der Startschuss für einen neuen Aufbruch. Denn eines ist mit den Händen zu greifen: Die Mobilitätswende zu realisieren ist eine der größten Zukunftsaufgaben für unsere Gesellschaft und die Politik, und dieser müssen wir uns erfolgreich stellen, wie nicht nur die Debatte um den CO2-Ausstoß in den Innenstädten zeigt. Der Primat des Individualverkehrs muss abgelöst werden vom Primat der Nachhaltigkeit in der Mobilität. Das nützt sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft und jedem Bürger - wenn dafür Voraussetzungen in der Infrastruktur geschaffen werden, die noch in den Kinderschuhen stecken.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/4443404