Zu den großen Währungen, die am empfindlichsten auf Änderungen der Rohstoffpreise reagieren, gehören vor allem jene von Ländern, deren Exporte und damit Einnahmen und Wirtschaftswachstum in hohem Maße davon abhängen. Das Verhältnis von Exportpreisen zu Importpreisen, also den Terms of Trade, spielt für sie eine entscheidende Rolle für die staatliche Wohlfahrt, die Einkommen, das Preisniveau und für Investitionen. Zu den exponiertesten gehört der kanadische Dollar.Ein Blick auf die langfristige Entwicklung gegenüber dem großen Nachbarn im Süden zeigt, dass der kanadische Dollar sowohl beim Einbruch des Wirtschaftswachstums in der Finanzkrise 2008/2009 als auch beim scharfen Rückgang der Rohstoffpreise ab 2014 deutlich gegen den US-Dollar abgewertet hat. Die seit September 2012 laufende Abwärtstrendlinie wurde allerdings im Juli 2019 erstmals intra-monthly überschritten. Seither liegt der Wechselkurs unterhalb einer flacheren Abwärtstrendlinie, aber auch oberhalb der seit Dezember 2015 laufenden Aufwärtstrendlinie. Die Anfang 2016 folgende Aufwärtsbewegung des kanadischen Dollars dürfte dabei in nicht unerheblichem Maße vom Anstieg der Edelmetalle ausgelöst sein. Aktuell besitzt der kanadische Dollar noch eine Spanne von rund 1,5 % um seinen aktuellen Kurs, bevor er ein weiteres Kauf- oder Verkaufssignal auslöst. Die seit Ende 2015 laufende Seitwärtsbewegung zeigt allerdings steigende Zwischentiefs und Ansätze einer gewissen Symmetrie.

