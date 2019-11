Aldi Talk bietet in Kürze einen neuen Prepaid-Service mit Jahrestarif an. Wir verraten Ihnen, für welche Nutzer sich das Angebot wirklich lohnt.Jahrespaket mit 2 FlatratesAldi Talk gehört in Deutschland mittlerweile zu den beliebtesten Prepaid-Anbietern. Nun startet das Unternehmen einen neuen Prepaid-Tarif im Jahrespaket. 59,99 Euro soll das neue Angebot kosten und ein Jahr im Voraus bezahlt werden. Das Konzept sieht so aus, dass nach 365 Tagen Laufzeit und ausreichend Geld auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...