Mit dem Abstieg des letzten großen Industriekonzerns im Ruhrgebiet droht ein Flächenbrand. An Thyssenkrupp hängen Tausende Jobs bei Anlagenbauern, Zulieferern und Logistikern - sogar die Kunst muss bangen.

An großen Namen fehlt es nicht. Kunstwerke von Henri Matisse, Pablo Picasso und Otto Dix hängen im Folkwang Museum in Essen. 2020 ist eine Retrospektive des großen US-Künstlers Keith Haring geplant. Den gläsernen Neubau hatte der britische Stararchitekt David Chipperfield 2006 entworfen - finanziert von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Seit 2015 sorgt die auch für freien Eintritt, das kostet sie jedes Jahr rund eine Million Euro. Mitte 2020 läuft die Ticketfinanzierung aus: "Wir hoffen natürlich, dass weiterhin freier Eintritt gewährt werden kann", sagt eine Museumssprecherin. Sicher ist das nicht.

Die Krupp-Stiftung hängt komplett vom Krisenkonzern Thyssenkrupp ab. In den vergangenen Jahren ist ihr Anteil am Konzern zwar gesunken. Sie ist aber immer noch größte Aktionärin, hält noch 21 Prozent der Anteile. Wie viel die 1967 vom letzten Krupp-Erben gegründete Stiftung für Wohltaten spendiert, hängt von der Höhe der Dividende ab, die Thyssenkrupp zahlt. Vor zehn Jahren zahlte der Konzern noch 45 Cent pro Anteil. 2012 und 2013 gab es gar keine Dividende, seit vier Jahren stagniert die Dividende bei mageren 15 Cent.

Die Stiftung ist das prominenteste Opfer des Abstiegs der Ruhrgebietsikone. Geht es Thyssenkrupp schlecht, leidet die Stiftung - und mit ihr Kunst, Kultur und Wissenschaft, die sie fördert.

In den Sog des Niedergangs gerät nicht nur die Krupp-Stiftung, sondern auch viele Zulieferer könnte es treffen. Etwa das Ingenieurbüro von Thomas Kirschbaum. Die Firma aus dem niederrheinischen Ort Neukirchen-Vluyn ist spezialisiert auf zwei- und dreidimensionale Planung und Konstruktion für Industrieanlagen. Seit 20 Jahren macht es mit seinen 15 Mitarbeitern einen Großteil seines Umsatzes mit Thyssenkrupp. Noch im Oktober freute es sich über einen Auftrag der Stahlsparte. "Unsere Umsätze mit Thyssenkrupp sind stabil", sagt Kirschbaum. Noch.Seit Jahren kämpft Thyssenkrupp gegen den Niedergang. Personalchaos im Vorstand, gescheiterte Fusionspläne und Missmanagement haben dem Konzern zugesetzt. Ausgerechnet jetzt bedroht der Konjunkturabschwung zusätzliche Arbeitsplätze - und trifft das ohnehin strukturschwache Ruhrgebiet hart. Zukunftsängste kommen auf, gebrochene Lebensläufe, selbst Insolvenzen lassen sich nicht ausschließen. Wackelt der Stahlkonzern, zittern Lieferanten, Kunden und Kommunen - es sind die Kollateralschäden der Konzernkrise.

Finanzieller Abstieg

Nach dem Ende der Kohleindustrie läuft der Strukturwandel in der Region zwischen Duisburg und Dortmund auf die nächste Krise zu. Thyssenkrupp hat das Ruhrgebiet mindestens so stark geprägt wie die Zechen. Bis heute kommen auf jeden Arbeitsplatz in der deutschen Stahlindustrie fünf bis sechs Jobs bei Zulieferern, hat das Rheinisch-Westfälische-Institut (RWI), das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung aus Essen, berechnet. Es steht viel auf dem Spiel.

Nie war die Lage so ernst: Im September flog der Traditionskonzern nach mehr als drei Jahrzehnten aus dem Dax, dem Index der 30 wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen. Verdrängt durch den Zahlungsverkehrs-Dienstleister Wirecard - new statt old economy. 2019 fiel die Thyssenkrupp-Aktie auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Ende November wird Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz neue Zahlen veröffentlichen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Industriegigant mit einem Nettoverlust. Drei der sechs Sparten sind im Minus: die Produktion von Stahl, der Bau von Industrieanlagen und der Schiffbau definitiv. Zwei dümpeln vor sich hin: die Herstellung von Autokomponenten und der Werkstoffhandel. Nur die Aufzugssparte floriert (siehe Grafik).

Die finanzielle Not bei Thyssenkrupp lässt die Fördergelder der Stiftung bereits dahinschmelzen wie Eisen im Hochofen. 2018 vergab die Stiftung nur noch fünf Millionen Euro an Fördermitteln. "Herausfordernd" sei die Lage bei Thyssenkrupp, sagt die Stiftungsvorsitzende und Uniprofessorin Ursula Gather, die auch im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt.

