Die Privatbank Berenberg hat Morphosys nach einer Zwischenauswertung der B-Mind-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten Tafasitamab auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Dass das Biotechnologie-Unternehmens die Hürde der Nicht-Wirksamkeit erfolgreich überwunden habe, sei das letzte wichtige Ereignis vor der Zulassung dieses Antikörpers durch die Gesundheitsbehörden gewesen, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sei nun optimistischer als je zuvor, dass Tafasitamab zugelassen, erfolgreich in den Markt eingeführt werde und erweitert werde für zusätzliche Indikationen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 22:12 / GMT

