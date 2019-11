The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0221265 KOREA DEV.BK 14-19 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0243871735 VALIANT BANK 14-19 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A189G03 MER.BE.FIN. 16/19 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4773 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T8L0 DZ BANK IS.A687 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4Q87 HCOB ZS 17 14/19 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BBDR7T29 TREASURY STK 2019 INF.LIN BD00 BON GBP NCA XFRA XS0994107281 SKAND.ENSK. 13/19 FLR MTN BD00 BON EUR NCA BYJA XFRA DE000A189FZ7 BAYER CAP.CORP. 16/19 CV BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSZA0 HEIDEL.PHARMA WLD.17/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCT4 DZ BANK IS.A814 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3Z04 HCOB IZ 3 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0995738308 NATL AUSTR. BK 13/19 MTN BD01 BON NZD NCA VWYN XFRA XS1235144596 VOLKSW.FIN.SERV 15/19 MTN BD01 BON NZD NCA XFRA XS1515240874 HUARONG FIN.II 16/19 MTN BD01 BON USD NCA XFRA AU3FN0023404 KOREA DEV.BK 14/19FLR MTN BD02 BON AUD NCA XFRA DE000A2E4PX0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HP7 LB.HESS.THR.CARRARA11N/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1520710788 KRED.F.WIED.16/19 MTN MN BD02 BON MXN N