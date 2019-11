FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PAG XFRA DE000A2LQ850 PREOS REAL ESTATE NA O.N.

KEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP.

EJ7 XFRA AU000000ERA9 ENERGY RES. A

XFRA US0820533075 BENITEC BIOPHARMA ADR/20