Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) - Aktie machte gestern nach Bekanntwerden von Studienergebnissen einen kräftigen Kurssprung, am Ende waren es mehr als 7%. Was war passiert? Um 16:33 Uhr am 18.11.2019 teilte Morphosys mit, dass die derzeit laufende Phase-3 B-MIND-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten Tafasitamab die vorgeplante, ereignisgesteuerte Futility-Interimsanalyse erfolgreich bestanden hat. Wichtig ist hierbei: PHASE 3 Studie, also fast vor "fertig" und "bestanden". Es wird empfohlen die Studie auf mehr Patienten zu erweitern, oder wie es Morphosys "wissenschaftsdeustch" beschreibt - ...

