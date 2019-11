Der vor zwei Jahren als Amazon-of-Africa in New York eingeführte Online-Markt wächst zwar kräftig, aber mit roten Zahlen. Die Emission startete mit 14,50 $, anschließend 47 $, aber inzwischen nur noch 6 $. Wer wagt sich an eine solche Story heran? Wer Visionen hat müsste es probieren. Immerhin setzt Jumia schon um 500 Mio. $ um.



