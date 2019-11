Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orange SA vor dem Kapitalmarkttag von 16,60 auf 16,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mobilfunkmasten dürften im Zentrum des Interesses stehen, seien aber kein entscheidender Faktor für die Anlagestory, schrieb Analyst Abhilash Mohapatra in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte die Papiere als sicheren Hafen und geht davon aus, dass der Spielraum für Free Cashflow und Dividendenwachstum unterstrichen wird./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-11-19/08:06

ISIN: FR0000133308