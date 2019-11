Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta007/19.11.2019/07:45) - * Um Einmaleffekte bereinigtes 3Q19 Ergebnis nach Steuern von EUR 39,6 Mio. um c. 44% gesteigert (3Q18: EUR 27,4 Mio.) * 3Q19 Ergebnis nach Steuern von EUR 23,4 Mio. (3Q18 Ergebnis von EUR 96,4 Mio. vorwiegend von einem Einmaleffekt in Höhe von EUR 61 Mio. beeinflusst) * Bereinigte Eigenkapitalrentabilität (@14,1% CET1 Ratio) stieg auf 7,1% (JE18: 4,2%) * Fortsetzung der Transformation des Kreditbuchs in Richtung Konsumenten und SME in Höhe von 61% der nicht notleidenden Bruttokundenforderungen (3Q18: 55,3%) * NPE-Quote auf 4,4% gesunken - weiterhin positiver Trend; NPE-Wertberichtigung stabil bei 75,3% * CET1 Ratio bei 17,4% (IFRS 9 Fully-Loaded CET1 Ratio bei 16,8%) * Tier 2: Addiko hat den Markt getestet, bisher aufgrund von stark schwankenden Preiserwartungen und zu klärenden regulatorischen Kapitalanforderungen noch keine Tier 2 Emission begeben



Wien, 19. November 2019 - Die Addiko Group, eine auf Konsumenten und SME spezialisierte Bank mit Hauptsitz in Österreich, hat heute ihr Ergebnis der ersten neun Monate 2019 veröffentlicht. Die Bank erzielte ein 3Q19 Ergebnis nach Steuern von EUR 23,4 Mio. einschließlich Einmaleffekten (3Q18: EUR 96,4 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern des dritten Quartals in Höhe von EUR 3,2 Mio. enthält eine einmalige Rückstellung in Höhe von EUR 8,7 Mio. für Rechtsangelegenheiten in Bezug auf CHF-Währungsklauseln in Kroatien. Die zum 30.09.2019 ausgewiesenen Aufwendungen für Kreditausfälle führten erneut zu einer Auflösung und beinhalten die negativen Auswirkungen von EUR 8,1 Mio. im Zusammenhang mit dem im zweiten Quartal 2019 in Kraft getretenen CHF-Konvertierungsgesetzes für Hypothekendarlehen in Serbien.



Bereinigt um Einmaleffekte verbesserte die Bank wieder ihr Ergebnis und steigerte das Nettobankergebnis um 5,1% bei stabilen Kosten und anhaltenden Erträgen durch Auflösungen der Kreditrisikovorsorge. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern von EUR 39,6 Mio. verbesserte sich um c. 44% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (3Q18: EUR 27,4 Mio.). Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in einer verbesserten Eigenkapitalrentabilität auf bereinigter Basis von 6,4% (JE18: 3,7%) wider. Auf einer Kapitalbasis von 14,1% berechnet, ergibt sich eine Eigenkapitalrentabilität von 7,1% (JE18: 4,2%).



Die Anpassungen im dritten Quartal 2019 gründen im Wesentlichen auf der Erfassung von Rückstellungen für CHF-Kredite in Kroatien. Die Anpassung im dritten Quartal 2018 wurde vorwiegend durch eine Dotierung von Risikokosten im Zusammenhang mit aus der Zeit vor 2016 stammenden Unternehmenskrediten beeinflusst, welche gemäß dem in 2016 definierten "New Risk Framework", nicht gewährt worden wären.



"Das Jahr 2019 war aus geschäftlicher Sicht gut, aber im Zusammenhang mit unseren Ad-hoc-Meldungen herausfordernd. Sie befassten sich mit den möglichen Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Kroatien in Bezug auf vergangene CHF-Darlehen sowie mit dem Entwurf einer SREP-Entscheidung vom Oktober. Wir haben unsere Strategie als spezialisierte Bank fortgesetzt und unsere Geschäftsentwicklung ist auf dem richtigen Weg, um unsere Transformationsziele zum Jahresende zu erreichen. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden und unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten.", sagte Razvan Munteanu, CEO der Addiko Bank AG.



In den ersten 3 Quartalen 2019 ist die zugrundeliegende operative Performance auf Kurs mit solidem Risikoprofil



Das bereinigte Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 39,6 Mio. (3Q18: EUR 27,4 Mio.) ist hauptsächlich auf die fortgesetzte Umsetzung der Fokusstrategie von Addiko zurückzuführen, welche sich in dem gestiegenen Anteil der beiden Fokusbereiche Konsumenten und SME auf 61% der Bruttokundenforderungen (3Q18: 55,3%) widerspiegelt. Der Gesamtumfang der nicht notleidenden Bruttokundenforderungen erhöhte sich um 4,3% auf EUR 3.896 Mio. (plus 3,5% gegenüber JE18).



Das Wachstum in den nicht notleidenden Bruttokundenforderungen der Fokusbereiche hielt an und erhöhte sich gegenüber dem dritten Quartal 2018 um 15,3% (13,8% für Konsumenten und 17,2% für SME-Kredite). Trotz eines herausfordernden Zinsumfelds blieben die Renditen in den Fokusbereichen Konsumenten und SME relativ stabil. Während die beim Neugeschäft mit Konsumenten erzielten Renditen zulegen konnten (+30 Basispunkte in den ersten neun Monaten 2019), blieben sie bei SME relativ flach mit einem beschleunigten und zweistelligen Wachstum im Provisionsergebnis.



Das bereinigte Nettozinsergebnis stieg um 4,2% auf EUR 136,7 Mio. (3Q18: EUR 131,2 Mio.), die entsprechende NIM (Nettozinsergebnis / - Aktiva) betrug 2,96% (+21 Basispunkte gegenüber 3Q18). Das bereinigte Provisionsergebnis erhöhte sich um 7,8% auf EUR 49,6 Mio. (3Q18: EUR 46,0 Mio.), die bereinigten betrieblichen Aufwendungen blieben auf Vorjahresniveau und beliefen sich auf EUR -140,1 Mio. (3Q18: EUR -140,2 Mio.). Die angekündigte Kostenoptimierung von 180 FTE und 8 Filialen schreitet gut voran. Die bereinigte Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 75,2% (3Q18: 79,1%)



Die Reduzierung der NPEs verlief in 2019 weiterhin positiv, was sich in auf EUR 317,3 Mio. gesunkenen notleidenden Bruttokundenforderungen (JE18: EUR 403,8 Mio.) und einer NPE-Quote von 4,4% (JE18: 5,6%) bei einer stabilen NPE-Wertberichtigung von 75,3% zum 30.09.2019 widerspiegelt (JE18: 75,4%).



Die CET1 Ratio ohne Berücksichtigung von Gewinnen oder Dividenden für 2019 betrug 17,4% (16,8% IFRS 9 Fully-Loaded). Addiko hat den Markt für die angekündigte Kapitaloptimierung getestet, bisher keine Tier 2 Emission begeben, ist jedoch weiterhin mit Ankerinvestoren in Gesprächen, die mehr Zeit für deren Analysen benötigen. Die Bank wird somit weiterhin an einem Tier-2-Instrument arbeiten, um ihre Kapitalposition zu optimieren, und diese Aktivität entsprechend der angestrebten Transparenz zu den künftigen aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen und dem daraus resultierenden Kapitalüberschuss planen.



