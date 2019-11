Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Axa von 28,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz überdurchschnittlicher Entwicklung sei das Potenzial der Papiere der Franzosen weiter attraktiv, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte vor allem die beschleunigte Trennung vom US-Lebensversicherungsgeschäft. Der Wandel zum Schaden/Unfall-Versicherer stehe kurz vor dem Abschluss./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-11-19/08:26

ISIN: FR0000120628