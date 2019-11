Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie des Cloud-Computing-Spezialisten Servicenow wird mit Handelsbeginn am Donnerstag an den US-Börsen den Platz von Celgene im viel beachteten S&P-500-Index übernehmen. Hintergrund ist, dass das US-Pharmaunternehmen Celgene gerade an Bristol-Myers Squibb verkauft wird, wie der Indexbetreiber S&P Global am späten Montag mitteilte. Zugleich übernimmt der Laborausrüster Thermo Fisher Scientific den Platz von Celgene im S&P-100-Index.

Die Indexänderungen im Überblick:

== + S&P-500 NEUAUFNAHME Servicenow HERAUSNAHME Celgene + S&P-100 NEUAUFNAHME Thermo Fisher Scientific HERAUSNAHME Celgene ===

