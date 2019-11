Hamburg (ots) -- Ganzheitliche Selbstoptimierung wird zum Ziel und validierbareErfolge zum Statussymbol- Feminisierung stärkt Einfluss von Frauen. Die Fitnesswelt wirdweiblicher- Globesity und die Body Positivity Bewegung erfordernNeudefinition von Gesundheit und Schönheit- Active Ager leiden vermehrt unter "Boomeritis" (Report zum Download unter www.seca.com/trendreport)Was gesellschaftliche und gesundheitliche Trends wie Selbstoptimierung 2.0, Feminisierung, Active Aging und die Neunormierung des Körpers mit Medical Fitness und Gesundheit zu tun haben und was sie für Fitness-Szene bedeuten, stellt seca im Trendreport Medical Fitness vor. Gemeinsam mit Experten aus der Trend- und Zukunftsforschung, der Sport- und Altersmedizin, der Fitnessbranche und der Ernährungsberatung beleuchtet der Weltmarkführer für medizinisches Messen und Wiegen wie und warum sich die Anforderungen an die Fitnessbranche verändern, welche Positionierungsmöglichkeiten sich daraus für Fitness- und Gesundheitsanbieter ergeben und warum seca der richtige Partner dafür ist.Trends wie Selbstoptimierung, Feminisierung, Neunormierung des Körpers und Active Aging belegen: Bedeutung von und Nachfrage nach Medical Fitness Konzepten wachsen: Der ganzheitlichere Gesundheitsanspruch von Frauen, ihr hohes Effizienzbedürfnis beim Training, die aktuelle Body Positivity-Bewegung und die sogenannte "Boomeritis" der Active Ager sind nur einige spannende Schlagworte des Reports.Chancen und Herausforderungen im Überblick:- Selbstoptimierung 2.0: Studios müssen Mehrwert zu Wearables undYoutube bieten- Feminisierung der Fitnesswelt: Frauen haben ganzheitlichesGesundheitsbewusstsein und fordern Effizienz- Neunormierung des Körpers: Übergewicht und Body Positivityerfordern von Studios neue Bewertungsmaßstäbe von Gesundheit- Active Aging: "Boomeritis" bringt neue Anforderungen an präventivesTraining mit sich Weitere Zahlen, Daten, Fakten und Expertenstimmen finden Sie im Trendreport, den Sie kostenlos auf www.seca.com/trendreport downloaden können.Pressekontakt:Anika OttoCommunications ManagerE-Mail: anika.otto@seca.comTel.: +49 40 20 00 00 411www.seca.comStefan BeyerHead of Multi-Channel-MarketingE-Mail: stefan.beyer@seca.comTel.: +49 40 20 00 00 425www.seca.comOriginal-Content von: seca gmbh & co. kg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126520/4443487