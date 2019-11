Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen des Chemie- und Pharmakonzerns von 100 auf 104 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Sparte Medikamentenentwicklung und Diagnostik (Life Science). Erstmals habe er Erlösbeiträge des Mittels Tepotinib gegen Lungenkrebs in den Schätzungen berücksichtigt. Dem stünden allerdings längerfristig niedrigere Annahmen für die Medikamente Mavenclad und Bavencio gegenüber./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006599905