Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Enel vor einem Kapitalmarkttag von 7 auf 7,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der italienische Energieproduzent dürfte das Wachstum im Segment erneuerbare Energien beschleunigen und gleichzeitig den Ausstieg aus der Kohleverstromung, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das im Verein mit niedrigen Zinsen an den Anleihemärkten dürfte die Ergebnisse mittelfristig antreiben./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-11-19/08:42

ISIN: IT0003128367