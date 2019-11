Trotz neuer Rekordhochs an der Wall Street und steigenden Kursen an den chinesischen Börsen dürfte der DAX am Dienstag in der Eröffnungsphase kaum verändert tendieren. An individuellen Nachrichten sticht die Fusionsvereinbarung zwischen Aroundtown und TLG Immobilen hervor, zudem wurde die Aktie des gebeutelten Mobilfunkproviders 1&1 Drillisch von der Citigroup in einem Doppel-Upgrade von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

