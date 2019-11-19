DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11T/18 DE000HLB3V55 21.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12A/15 DE000HLB2D25 21.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11T/16 DE000HLB4A42 21.11.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11T/18 DE000HLB3V55 21.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12A/15 DE000HLB2D25 21.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11T/16 DE000HLB4A42 21.11.2019 HZE/EOT