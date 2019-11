Es gibt sie, diese Aktien, die in den vergangenen Jahren nicht bloß rapide gewachsen sind, sondern gleichzeitig auch die Dividende erheblich steigern konnten. Gewissermaßen der Traum vieler Dividendenjäger, der sich in einer üppigen Gesamtrendite gepaart aus Kursgewinnen und steigender Ausschüttungen widerspiegelt. Eine Aktie, die zu diesem Kreis prinzipiell dazuzählt, ist die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Alleine in den vergangenen zehn Jahren stieg dieses Papier von einem Kursniveau von in etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...