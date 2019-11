Um den spanischen Börsenbetreiber Bolsas y Mercados Espanoles (BME) könnte sich ein Bieterkampf entfachen. Laut einem Medienbericht interessiert sich neben Euronext und SIX auch die Deutsche Börse für das Unternehmen mit Sitz in Madrid. Unmittelbar nach Bekanntwerden von Gesprächen zwischen der Mehrländerbörse Euronext und BME hat am Montag auch der Schweizer Börsenbetreiber SIX seinen Hut in den Ring geworfen - und zwar in Form eines konkreten Übernahmeangebots: Die Schweizer bieten insgesamt 2,84 ...

