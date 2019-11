Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanker in den Vereinigten Staaten hatten zuletzt starke Hinweise darauf gegeben, dass weitere Zinssenkungen zunächst vom Tisch sind und man erst einmal abwarten wolle, wie sich die Zinssenkungen auf die Wirtschaft auswirken, so die Analysten der Nord LB.Die Rhetorik lasse erkennen, dass weitere Senkungen erst im Falle einer deutlichen Verschlechterung des Wirtschaftsausblicks oder einer Eskalation des Handelskriegs zu erwarten seien. Die jüngsten Äußerungen vom sonst sehr "dovishen" St. Louis FED Präsidenten James Bullard würden diese Sicht bestätigen. Am Mittwoch würden die "Minutes" der Oktobersitzung des FOMC veröffentlicht. Diese würden versprechen, weitere Informationen mit Blick auf die geldpolitische Ausrichtung der FED zu liefern. Anhand von FED-Funds Future Kontrakten werde die Wahrscheinlichkeit, dass der Interbankenzins unverändert bleibe, gegenwärtig auf über 90% taxiert. (Ausgabe vom 18.11.2019) (19.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...