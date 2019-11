Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon bringt wieder einmal einen Konkurrenten in Bedrängnis. Amazon startet nun kostenfreies Musikstreaming auch auf Smartphones, Tablets und Fire-TV-Geräten. Die Aktie des Wettbewerbers Spotify büßte infolge der Ankündigung fünf Prozent ein. Derweil erholt sich Amazon leicht.Amazon bietet nun auch eine kostenfreie, werbefinanzierte Variante des Musikstreamings für weitere Geräte an. Der Dienst steht in der Amazon-Music-App für Android, iOS sowie Fire TV zum Download ...

Den vollständigen Artikel lesen ...