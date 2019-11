Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Köln (pts010/19.11.2019/09:00) - Die Investmentgesellschaft COLCAP der bisherigen Duxton Geschäftsführer Uwe Hellendahl und Dr. Claus-Henning Tillner hat sämtliche Immobilienaktivitäten und Mitarbeiter der Duxton Group in Deutschland übernommen. COLCAP vertritt namhafte internationale Endinvestoren, im Wesentlichen große Family Offices und institutionelle Anleger, bei deren Engagements im deutschen Immobilienmarkt. COLCAP deckt für seine Endinvestoren mit einem aktiven Investmentansatz den kompletten Zyklus eines Immobilieninvestments ab - von der Marktanalyse, über Transaktionsberatung, Strukturierung, das laufende Management bis hin zum Exit. "Die erfolgreiche Partnerschaft mit den bisherigen Kerninvestoren und Projektpartnern setzen wir in der neuen Gesellschaft nahtlos fort. Unser Geschäftsmodell ändert sich nicht", erklärt Dr. Claus-Henning Tillner. Aktuell konzentriert sich COLCAP im Ankauf vorrangig auf das Marktsegment Commercial, dabei überwiegend auf Büro- und Hotelprojekte. Grundsätzlich kommen jedoch auch Investments in Wohn- und Logistikimmobilien in Betracht. "Unser Transaktionsvolumen pro Projekt liegt zwischen 20 und 250 Millionen Euro. Dabei sehen wir uns nicht nur Bestandsobjekte an, sondern sichern uns sehr gern auch Projektentwicklungen im Wege eines Forward Deals", erläutert COLCAP-Geschäftsführer Uwe Hellendahl. Der Bestand des Duxton-Portfolios wird durch COLCAP weiter betreut. Zu den noch laufenden Projekten gehören beispielsweise das EDGE Südkreuz in Berlin, dessen Fertigstellung für 2021 geplant ist. Der auf technologisch innovative und nachhaltige Bürogebäude spezialisiert Projektentwickler EDGE Technologies realisiert dort 32.000 Quadratmeter Mietfläche. Vattenfall wird dort mit seiner neuen Deutschlandzentrale einziehen. In bester Lage Leipzigs gegenüber der Oper haben Uwe Hellendahl und Claus-Henning Tillner das Design-Hotel Capri by Fraser mit 151 Apartments als Investoren mit angeschoben. Tillner: "Solche Leuchtturm-Projekte werden wir mit unseren Development-Partnern auch über die COLCAP verwirklichen. Unsere internationalen Investoren sind weiterhin von den exzellenten Möglichkeiten am Immobilien-Standort Deutschland überzeugt." Über COLCAP GmbH COLCAP ist eine unabhängige Immobilien Investmentboutique, die internationale Endinvestoren bei deren Engagements am deutschen und europäischen Immobilienmarkt vertritt. Das Leistungsangebot umfasst den kompletten Lebenszyklus eines Immobilieninvestments. Aufgrund stringenter Analyseprozesse identifiziert COLCAP Anlagemöglichkeiten, die eine erstklassige, nachhaltige und risikoangemessene Rendite erzielen. COLCAP bietet Zugang zum deutschen Immobilienmarkt über Direktinvestitionen, multiple Anlagemandate sowie diskretionäre/nichtdiskretionäre Multi-Asset-Class Plattformstrategien. Endinvestoren sind internationale institutionelle Anleger und große Family Offices. Geschäftsführer der COLCAP sind Uwe Hellendahl und Dr. Claus-Henning Tillner. Diese arbeiten seit Jahren mit namhaften internationalen Investoren im Bereich Private Equity und Real Estate in Deutschland. http://www.colcap.de Für weitere Informationen und Bildmaterial: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282 Fax: +49 221 - 29219283 Mobil: +49 171 - 93 35 134 E-Mail: mail@ludwig-km.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.colcap.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191119010

