Es war ein Paukenschlag. Am Montag wurde bekannt, dass die erfolgreiche Telekom-Tochter T-Mobile US ab Mai 2020 auf ihren schillernden Vorstandschef John Legere verzichten muss. Er verkörperte seit 2012 das Gesicht des wachstumsstarken Jägers der Platzhirsche AT&T und Verizon. Gelingt der Sprint-Deal, ist seine Mission aber erfüllt."John Legere kann auf eine außerordentlich erfolgreiche Zeit als CEO zurückblicken", so Telekom-Chef Timotheus Höttges laut Mitteilung. "Als Architekt der Un-carrier-Strategie ...

