Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

- Kapitalmarktexpertise soll an interessierte Unternehmen weitergegeben werden - Banken- und Börsen-unabhängige Beratung

Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU startet mit einer unabhängigen Beratung zur Kapitalmarktfinanzierung an interessierte mittelständische Unternehmen und Startups. "Unser Verband konnte Alexander von Preysing, ehemals Head of Investment Management der Deutschen Börse Venture Network, für diese Beratungsaufgabe gewinnen. Herr von Preysing gehörte unter anderem dem Kernteam zum Aufbau des Neuen Markt-Segmentes der Deutschen Börse an. Er hat auch das Deutsche Eigenkapitalforum mit aufgebaut und war mit für die Einführung des Entry Standard zuständig. Es gibt nur wenige Personen, die am Kapitalmarkt ...

