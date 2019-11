Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Thomas Mühlberger

Während Negativzinsen bundesweit weiter die Schlagzeilen beherrschen, haben Investoren am Markt für KMU-Anleihen derzeit die Qual der Wahl. Gerade Privatanleger haben Mittelstandsanleihen wieder für sich entdeckt. Überzeichnete Emissionen und stabile Kurse jenseits der 100 belegen die hohe Nachfrage. Nur bei Immobilien überwiegt aktuell die Vorsicht.

Ob Black Friday oder Singles' Day, im November jagt im Internet- und Einzelhandel ein Highlight das nächste. Nicht viel anders geht es dieser Tage am Markt für Mittelstandsanleihen zu. Die Emittenten geben sich teilweise die Klinke in die Hand, auch aktuell befinden sich mit JDC, Deutsche Rohstoff und PREOS Real Estate wieder mehrere Unternehmen in der Zeichnungsphase. Nach den Vorzeitigen Schließungen bei Underberg und Schlote, hat auch JDC infolge der starken Investorennachfrage eine Verkürzung der Zeichnungsfrist angekündigt.

Die jüngsten Fälle zeigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...