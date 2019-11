Pressemitteilung der Diok RealEstate AG:

- DIOK erwirbt ein Objekt in Offenbach mit weiterem Wertsteigerungspotenzial - Alle bisherigen Transaktionen inkl. Gelsenkirchen vollständig abgeschlossen

Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat gestern einen Kaufvertrag für ein Bürogebäude in Offenbach (Rhein-Main Gebiet) unterzeichnet.

Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage in Offenbach und ist hervorragend an die Autobahn A3 angebunden. Die Frankfurter Innenstadt ist innerhalb von nur 20 Minuten zu erreichen. ...

