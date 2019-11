London (ots/PRNewswire) - Die Startschuss-Zeremonie für die Dokumentarserie Vision of Fujian UK Airing fand am 15. November an der Regent's University in London statt. Walli Ullah MBE, Export Champion Creative Sector von DIT und CEO von EMU Films, Zhuang Zhisong, General Manager von Fujian Media Group, Jia Haotian, Vice President von Propeller TV und Hong Lei, Director of Straits TV der Fujian Media Group nahmen an der Veranstaltung teil und hielten Ansprachen.Die Veranstaltung wurde von Propeller TV und Straits TV organisiert. Die Sendung Vision of Fujian wird dem Publikum in Großbritannien über Propeller TV in hochwertigen Dokumentationen vorgestellt, um die reiche Geschichte und Kultur der Provinz Fujian zu präsentieren.Die vom Straits TV produzierten Dokumentationen, darunter Breakfasts in China, Silk Road Folk Craft, Fujian Tea Culture, the Spring Festival, Mazu Our Goddess of the Sea, 24 Hours at Fujian, Gourmets und Delicacies, sollen den Alltag der einfachen Menschen in China zeigen. In den Fernsehsendungen erfährt das britische Publikum mehr über chinesische Speisen, Handwerk, Bräuche, Kultur und Träume. Die Inhalte der Dokumentationen werden auch auf den Social-Media-Plattformen von Propeller TV auf Facebook, YouTube, Weibo und Wechat veröffentlicht.Ferner wurde auf der Veranstaltung eine Podiumsdiskussion über die sich verändernde Landschaft des Dokumentarfilms in China und Großbritannien abgehalten, bei der chinesische und britische Delegierte ihre Ideen zu einer Reihe von Themen austauschten, wie z. B. der Analyse der rasanten Entwicklung der Dokumentarindustrie in China in den letzten Jahren, den Auswirkungen des Online-Vertriebs auf Dokumentationen und der dokumentarischen Koproduktion zwischen China und Großbritannien.Die Provinz Fujian ist eine Küstenregion im Südosten Chinas und Ausgangspunkt der alten Seidenstraße. Als Schwerpunkt der strategischen Initiative "Maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts" nimmt Fujian eine wichtige Position bei der Öffnung Chinas ein.Die Fujian Media Group ist eine umfassende Nachrichten- und Mediengruppe, die 2004 gegründet wurde. Innerhalb der Mediengruppe gibt es 10 TV-Sender, 2 Satelliten-TV-Sender, 7 Radio-Sender und eine mobile App namens Haibo TV. Straits TV ist der einzige internationale Satelliten-TV-Kanal der Provinz Fujian. Die Sendungen von Straits TV werden über die Great-Wall-Plattform in 229 Ländern und Regionen ausgestrahlt.Während der Geschäftsreise besuchten Delegierte der Fujian Media Group The Telegraph, London Live, Vision 247 in Großbritannien und Radiotelevisione Italiana, Marcopolo TV und Xinhua Italy in Italien, um freundschaftliche Beziehungen zu ihren europäischen Kollegen für zukünftige Kooperationsmöglichkeiten aufzubauen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1031093/Fujian_Press_Release.jpgPressekontakt:Yihui Wang+44 (0)208-899-7439yihui.wang@propellertv.co.ukOriginal-Content von: Propeller TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135232/4443546